Apreensão realizada por policiais do 35º BPM (Itaboraí) - Divulgação

Apreensão realizada por policiais do 35º BPM (Itaboraí)Divulgação

Publicado 05/08/2021 09:53

Rio - Uma ação da Polícia Militar em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, terminou com a prisão de três suspeitos nesta quarta-feira (4). O trio faz parte do grupo criminoso que controla a venda de drogas no bairro Jardim Itamarati, zona rural da cidade. Dois deles foram baleados e estão sob custódia.

Policiais do 35º BPM (Itaboraí) apreenderam também uma quantidade de drogas expressiva e duas pistolas.

Publicidade

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do Serviço Reservado (P-2) realizavam patrulhamento e foram alertados que um grupo armado se preparava para praticar uma série de roubos na cidade. Com a chegada dos policiais, houve o confronto e dois criminosos se feriram.

Os suspeitos baleados não se feriram com gravidade, mas permanecem sob custódia no Hospital Municipal Leal Júnior, em Itaboraí.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).