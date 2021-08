O carro do rapaz, um Porsche Boxster, avaliado em mais de R$480 mil, já foi periciado na última quinta (5). - Rede social

O carro do rapaz, um Porsche Boxster, avaliado em mais de R$480 mil, já foi periciado na última quinta (5).Rede social

Publicado 07/08/2021 13:07

Um dos sócios da Ares Consultoria e Investimentos – empresa que também pertencia ao trader e investidor Wesley Pessano Santarém, de 19 anos, assassinado a tiros em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na última quarta-feira (4) – prestou depoimento na 125 DP nesta sexta-feira (6). A família do rapaz já havia sido ouvida pela Polícia Civil na quinta (5).

O empresário, que não teve identidade revelada, esteve na distrital por cerca de uma hora. De acordo com o delegado titular responsável pelo caso, Milton Siqueira Junior, “nada de relevante foi extraído”.

Publicidade

“Ele falou por cerca de uma hora e não disse nada de relevante sobre o crime. Outras pessoas serão ouvidas na próxima semana”, informou Siqueira.

Durante a oitiva, os investigadores questionaram sobre possíveis ameaças de morte por disputa do ramo de criptomoedas e, também, qual era o papel de Pessano na consultora, e nas compras e vendas de bitcoins.

Publicidade

O carro do rapaz, um Porsche Boxster, avaliado em mais de R$480 mil, já foi periciado na última quinta (5), por agentes do Instituo de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em Araruama.

Ainda conforme o delegado da 125 DP, nenhuma linha de investigação está descartada.

Publicidade

“Está tudo sendo apurado e somente no fim vou direcionar para uma linha específica”, garantiu Milton.

O delegado disse ainda que a principal testemunha do crime é o amigo de Wesley que estava no carro no momento do homicídio. Ele continua internado em uma unidade de saúde de Araruama, após também ser atingido pelos disparos no tórax e costela.