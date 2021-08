O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) - Divulgação

Publicado 09/08/2021 14:55

Rio - Uma dupla de criminosos foi presa por agentes do Segurança Presente, na manhã desta segunda-feira, acusada de roubar um pedestre no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a PM, uma equipe de policiais estava baseada na Avenida Jornalista Roberto Marinho quando foi acionada por um pedestre que passava pelo local. Após saberem sobre o roubo de celular, os policiais iniciaram buscas pelos suspeitos na região.

A dupla de criminosos foi localizada e, com um deles, foi encontrado um celular roubado. De acordo com a corporação, a vítima foi até a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado, e reconheceu os dois homens como autores do roubo.