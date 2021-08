Conversão proibida provoca acidente com BRT na Transcarioca - Divulgação

Publicado 09/08/2021 16:11

Rio - Um adolescente que conduzia uma motocicleta colidiu com um articulado do BRT Rio ao realizar uma conversão proibida por volta das 13h30 desta segunda-feira no corredor Transcarioca, no trecho entre as estações Campinho e Pinto Teles, no sentido Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A identidade do jovem não foi divulgada.



O motociclista quebrou uma perna e deslocou a clavícula. Ele foi levado por agentes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Policiais da 30ª DP (Marechal Hermes) estiveram no local e registraram a ocorrência.

Somente este ano, cerca de 104 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. São avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo do dano, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.



O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.

