Grupo ostentava vida de luxo nas redes sociaisDivulgação

Publicado 12/08/2021 19:14

Rio - Grupo paulista suspeito de praticar golpes de cartão crédito foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Integrantes ostentavam vida de luxo nas redes sociais, com fotos em carros de luxo, iates e hotéis sendo um deles já fichado duas vezes por estelionato, em São Paulo.



Segundo agentes da 13ª DP (Copacabana), Richard Bruno Costa, a namorada, Thais Thayna Byns, o irmão, Gabriel Fernando Costa, e o amigo Jorge Felipe Ferreira, foram presos com maquininhas de cartão de crédito, celulares e um computador notebook ainda na caixa, mas não souberam explicar a procedência do material.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, titular da delegacia, a atuação da quadrilha foi descoberta após denúncias de vítimas. Policiais faziam buscas para localizar o grupo pelo bairro, quando suspeitaram da atitude dos integrantes de um veículo. O motorista do carro, Richard, teria se assustado com a presença da viatura e tentou usar, sem sucesso, a faixa de ônibus na Av. N. S. de Copacabana para despistar os policiais.

Namorada de Richard, Thais Thayna, ostentava vida de luxo nas redes sociais. Fotos em carros de luxo e em piscinas de hotéis são alguns dos registros. Segundo os investigadores, ela também seria a dona de duas marcas de roupas femininas.

O grupo acabou abordado e seus integrantes não souberam explicar a procedência dos equipamentos no veículo. Na delegacia, policiais descobriram que o motorista do veículo, Richard Bruno, já tinha passagens pelo crime de estelionato em São Paulo e que os demais integrantes do veículo estavam envolvidos.

O grupo foi preso em flagrante e espera audiência de custódia.