Prints mostram a troca de mensagens do militar com adolescentes - Reprodução

Prints mostram a troca de mensagens do militar com adolescentesReprodução

Publicado 11/08/2021 09:55

Um capitão da reserva da Polícia Militar e subcomandante do Colégio Militar de Rio Verde foi indiciado por estupro de vulnerável e importunação sexual nesta terça-feira, 10. O homem, de 59 anos, havia sido preso depois de trocar mensagens com adolescentes, nas quais chegou a propor idas ao motel.

fotogaleria

Preso no dia 1º de agosto em um posto de gasolina de Rio Verde, Goiás, o militar havia combinado de encontrar um adolescente e seu primo de 18 anos, para irem até um motel. Segundo informações do portal Metropoles, O encontro foi marcado por WhatsApp, no entanto quem conversava era o pai do adolescente, que fingiu ser o garoto. No dia seguinte ao encontro, a prisão preventiva do militar foi decretada, a pedido do Ministério Público de Goiás (MPGO).O capitão foi afastado da função e transferido para o Presídio Militar, em Goiânia.Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), durante as investigações do caso surgiram novas supostas vítimas do homem, então a corporação abriu novo inquérito para continuar apurando o caso.De acordo com o delegado responsável pelo caso, Carlos Roberto Batista, a investigação concluiu que o crime foi consumado. O investigador informou ao portal G1 que o capitão teria de fato encontrado os adolescentes um dia antes de ser preso e, na ocasião, passou a mão nas partes íntimas de um deles.O delegado não informou quantas pessoas procuraram a polícia para denunciar o militar. Porém, ele afirma que os relatos são parecidos com o do adolescente.