12ª DP (Copacabana) - Divulgação / Polícia Civil

12ª DP (Copacabana)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/08/2021 17:39

Rio - Uma quadrilha especializada em no 'golpe da maquininha' foi presa, nesta segunda-feira, após tentar aplicar o esquema contra policial civil, em Copacabana, na Zona Sul. O agente, lotado na 12ª DP (Copacabana), percebeu que os suspeitos colocaram um valor acima do anunciado no aparelho de cartão e deu voz de prisão para Richard Kevin da Silva e Luciano Gonçalves Ferreira Filho. O terceiro integrante foi encontrado em imóvel no bairro, com as maquininhas usadas para enganar clientes de aplicativos de delivery.

O grupo de criminosos veio de São Paulo e atuava na Zona Sul do Rio enganando clientes dos aplicativos de delivery de refeição para receber valores diferentes do devido. Dois dos bandidos foram presos em flagrante, quando tentavam aplicar o golpe no agente da civil. Assim que receberam a voz de prisão, eles tentaram fugir usando moto, mas foram encontrados dentro de condomínio na Lagoa.

Publicidade

A dupla teria entregue o terceiro integrante do grupo, que foi preso no mesmo dia, em hotel de Copacabana. José Hilton Gomes de Souza estava no apartamento onde foram encontradas maquininhas usadas nos golpes aplicados pelo grupo.

O método usado pelos criminosos funcionava da seguinte maneira: ao chegar para entrega da refeição, o entregador, que poderia ser Richard ou Luciano, diziam para os clientes desses aplicativos que uma taxa de entrega não havia sido pela empresa a eles. Por isso, era solicitado a vítima que fizesse esse pagamento. O valor pedido pelos criminosos era de R$ 4,50, contudo o valor digitado pelos bandidos era muito superior, chegando há R$ 2 mil. A estratégia para enganar os clientes passava pelo uso de um equipamento com o visor quebrado, o que dificultava a checagem do valor.

Publicidade

As maquininhas direcionavam o dinheiro para contas de 'laranjas' que ficavam sob o controle dos criminosos, com a promessa de retorno de até R$ 100 por golpe aplicado. Segundo investigadores da 12ª DP, o trio admitiu ter aplicado cerca de 10 golpes. Todos foram autuados por tentativa de estelionato e organização criminosa e encaminhados ao sistema penitenciário. Com eles, foram apreendidas 12 maquininhas de pagamento e seis celulares.