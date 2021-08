Ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. DHNSGI investiga o caso - Divulgação/Polícia Civil

Ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. DHNSGI investiga o casoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 10/08/2021 21:01 | Atualizado 10/08/2021 21:04

Rio - Um bebê recém-nascido foi encontrado morto sem as pernas e os braços, próximo a uma lixeira, na comunidade do Rato Molhado, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, o 35º BPM (Itaboraí) foi acionado para a Rua Manoel Lopes de Oliveira, para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver.

No local os policiais encontraram o bebê, sem os membros. O local foi isolado e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada. Segundo a PM, ainda não se sabe quem é o autor ou a motivação do crime. A perícia foi realizada no local e a remoção do corpo foi feita pelo Corpo de Bombeiros.

Publicidade

Em nota, a Polícia Civil informou que a DHNSG instaurou um inquérito para apurar o crime. "Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências sendo realizadas para esclarecer o caso", afirmou a polícia.