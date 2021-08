Investigações continuam para identificar e prender os comparsas do crime - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 10/08/2021 20:34

Rio - Um policial militar foi preso nesta terça-feira (10) suspeito de matar a tiros o namorado da ex-companheira, no dia 12 de maio deste ano, no bairro Cantagalo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) começaram depois que o cabo Felipe Perini de Freitas e outros dois homens simularam um assalto contra Leonardo Montezano Dias da Cruz, que resultou na morte da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o PM e os comparsas, ainda não identificados, desembarcaram de um veículo e anunciaram o assalto, levaram os pertences da vítima e sua companheira e atiraram na cabeça de Leonardo. Durante as investigações, a roupa utilizada por um dos envolvidos chamou a atenção dos agentes, que também descobriram que a mulher tinha terminado o relacionamento com o acusado para ficar com a vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe da DHNSG solicitou à Justiça mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o suspeito. Na residência dele foram apreendidos um celular, prints de conversas entre Leonardo e sua companheira e dois pen drives. As investigações continuam para identificar e prender os comparsas do crime. Em nota, a Polícia Militar informou que militares da Corregedoria da Corporação e equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo "cumpriram um mandado de busca e apreensão em desfavor de um policial militar, que foi conduzido para a DHNSG."