Alisson Ribeiro tentou se vacinar no posto Heitor Beltrão, na Zona Norte do Rio e também foi surpreendido ao descobrir a suspensão do calendárioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 11/08/2021 10:25 | Atualizado 11/08/2021 10:40





Uma das pessoas que chegaram nos postos com a esperança de se vacinar foi a esteticista Isabele Silva Castro, de 24 anos. Ela se planejou para viajar após receber a sua dose e acabou não verificando que a campanha tinha sido suspensa.



"Eu não estava contando com isso. Achei que ia ser rapidinho, tomar a vacina e resolver meus problemas. Na realidade fiquei bem decepcionada, porque estou precisando muito tomar vacina para viajar, e estava na expectativa de conseguir e acabei chegando, acordei cedo e deixei vários compromissos, mas vai dar tudo certo”, afirmou.



O empresário Lucas Rego, de 24 anos, também lamentou a situação após chegar nos postos e ver que não conseguiria se imunizar. “Estava bem feliz porque comigo toda a minha família ia estar vacinada. A minha esposa de 26 anos vacinou na segunda, então já estávamos na expectativa, mas agora tenho que esperar. Eu fiquei um pouco frustrado, porque finalmente ia chegar a minha vez e faltou dose. Agora tem que aguardar e não tem muito o que fazer”, disse.



Rio - Com a aplicação da primeira dose suspensa no Rio , algumas pessoas que tinham se planejado para receber a sua primeira dose compareceram aos postos, na manhã desta quarta (11), com a esperança de se imunizar e encontraram as unidades sem a oferta do imunizante. O problema acontece em função da demora do Ministério da Saúde em distribuir os lotes para os estados e municípios.

Vacinação com a segunda dose é mantida



A oferta da vacina para a segunda dose segue sendo mantida e cariocas com 50 anos ou mais que não tenham comparecido na data correta também podem se imunizar.



A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um comunicado na terça-feira (10) informando que o Ministério da Saúde tinha aproximadamente 10 milhões de vacinas em seu estoque, e reforçou o pedido para que a pasta federal distribuísse as vacinas em até 24 horas para os estados e municípios.



A oferta da vacina para a segunda dose segue sendo mantida e cariocas com 50 anos ou mais que não tenham comparecido na data correta também podem se imunizar.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um comunicado na terça-feira (10) informando que o Ministério da Saúde tinha aproximadamente 10 milhões de vacinas em seu estoque, e reforçou o pedido para que a pasta federal distribuísse as vacinas em até 24 horas para os estados e municípios.

"Em pleno inverno e com uma nova variante do vírus circulando, é imprescindível que todos tenham senso de urgência com a campanha de vacinação contra a covid-19", disse o órgão no comunicado.

No Twitter, o secretário da Saúde do Rio, Daniel Soranz, também tem se manifestado pedindo mais celeridade por parte do MS. No dia 3 de agosto ele se manifestou: "precisamos da distribuição das vacinas em estoque o mais rápido possível! Estamos em pleno inverno com nova variante circulando! Nada pode ser mais urgente que esta distribuição! Hoje são 12,9 milhões de doses".

DIA, Soranz também afirmou no dia 21 de julho que um de seus desafios era Ao, Soranz também afirmou no dia 21 de julho que um de seus desafios era estreitar laços com o Ministério da Saúde para acelerar a distribuição de doses entre o governo federal e o município do Rio. "“O ideal é que essas vacinas fossem entregues em 24 horas assim que estivessem disponíveis. A gente tem discutido e pedido muito ao Ministério da Saúde que logo no momento em que se receba as vacinas, distribua", disse.

*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro