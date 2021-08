Posto de vacinação Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo. - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 10/08/2021 19:30

Guapimirim – Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 70,76% da população-alvo destinada à imunização contra o coronavírus (Sars-CoV2) já foram vacinadas. A meta da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro é imunizar 45.667 pessoas nessa cidade. Desse total, 32.315 já se vacinaram com a primeira dose, pelo menos, até esta terça-feira (10/8), segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo já foram aplicadas 44.967 doses, sendo 32.315 em primeira dose e mais 12.652 em segunda. Não se deve confundir o total de doses aplicadas com o número de pacientes vacinados, tendo em vista que das quatro marcas utilizadas no Brasil, apenas uma, a Janssen, é dose única, enquanto que as demais, duas doses: Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.

Numa escala populacional, é possível afirmar que Guapimirim já vacinou 52,64% dos moradores ao menos com a primeira dose. O número estimado de habitantes é de 61.388, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A campanha seguiu protocolos do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, que determinou vacinação em faixas etárias decrescentes, começando pela população idosa. Também foram privilegiados nessas fases profissionais da saúde, da educação, da segurança pública, pessoas com certas comorbidades, rodoviários, entre outros.

No atual momento, a vacinação está disponível para pessoas sem comorbidades mais jovens. A idade depende da cidade. Em Guapimirim, por exemplo, o público-alvo desta terça-feira (10) foi de pessoas a partir dos 22 anos.