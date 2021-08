Material apreendido durante ação policial - Divulgação

Material apreendido durante ação policial

Publicado 08/08/2021

Guapimirim – Policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar prenderam Lincoln Costa Soares da Silva, de 23 anos, por tráfico de drogas, neste domingo (8/8), Dia dos Pais, no bairro Jardim Anápolis, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Com o acusado, foram apreendidos: 59 trouxinhas de maconha de R$ 10 cada, equivalentes a 150 gramas; 22 invólucros de cocaína de R$ 40 cada, equivalentes a 35 gramas; e um celular. Ele foi autuado com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata sobre crime de tráfico de drogas.

Os agentes receberam informações de que um homem, sem um dos braços, estava comercializando entorpecentes na região. Então, foram verificar, com o apoio do Setor RP Delta.

Aos policiais, Lincoln Silva confessou que recebia R$ 300 por cada carga de drogas vendida e que prestava contas a um traficante de vulgos “Bacalhau” ou “Pai”.

Tanto o criminoso quanto o material apreendido foram levados a 67ª DP (Guapimirim) para o registro de ocorrência. Posteriormente, o acusado foi transferido para a 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, onde funciona a Central de Flagrantes.