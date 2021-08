Escola Municipal Castro Alves, em Guapimirim - Divulgação

Escola Municipal Castro Alves, em GuapimirimDivulgação

Publicado 07/08/2021 19:54

Guapimirim – O retorno integral das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será adiado por pelo menos 48 horas. Em vez da próxima segunda-feira (9/8), conforme programado, está previsto preliminarmente para a quarta-feira (11). O motivo é o avanço da variante indiana Delta (B.1.617.2) do coronavírus (Sars-CoV2) em território fluminense, informou a Secretaria Municipal de Educação.

“Nós vamos fazer uma reunião, segunda-feira (9), com a Vigilância Sanitária e Epidemiológica e com a promotora [do Ministério Público] para que possamos ajustar esse retorno. Mas, a ideia é que retornemos na quarta-feira. Os alunos já estão há muito tempo sem aula, e não é possível que fiquemos esse todo sem aula. Faremos uma reunião, devido a esses índices alarmantes dessa nova cepa no estado do Rio de Janeiro e devido aos municípios vizinhos estarem apresentando essa dificuldade. A ideia é que na quarta-feira as aulas voltem”, explicou ao O Dia o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida.

Publicidade

Preliminarmente, o retorno integral das aulas presenciais estava programado para o dia 2 de agosto. Contudo, foi adiado por uma semana. Durante esse período, foram realizados encontros pedagógicos entre os profissionais de educação para ajustar as atividades.

“Diante da constatação do grande crescimento em todo estado do Rio de Janeiro dos casos de uma nova variante do coronavírus, chamada Delta, e considerando o grande risco de sua transmissibilidade, decidimos de forma emergencial e preventiva suspender o retorno das aulas presenciais, inicialmente previsto para o dia 09 de agosto, segunda-feira, pelo período de 48 horas, onde estaremos monitorando e decidindo junto à Secretaria de Saúde, Ministério Público e demais autoridades envolvidas, pelo retorno ou não das aulas presenciais no dia 11 de agosto”, informou a Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim nas redes sociais.

Publicidade

Dos 460 casos da variante Delta em todo o país, o estado do Rio de Janeiro registrava grande maioria, 203, até a última sexta-feira (6). Especialistas temem que essa nova cepa seja predominante na região nos próximos 30 dias, tendo em vista que é a mais transmissível.

Devido ao avanço dessa nova variante em 38 municípios fluminenses, o governo do Estado do Rio de Janeiro suspendeu as aulas da rede estadual em 24 cidades. Em outros 56 municípios, incluindo Guapimirim, as atividades voltaram no sistema híbrido (presencial e remoto). A decisão de liberar ou não o ensino presencial também depende do mapa de risco divulgado periodicamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Publicidade

Na rede municipal de ensino de Guapimirim, as aulas no sistema híbrido tiveram início no último dia 21 de junho para algumas turmas e escolas. A medida serviu como um teste para avaliar o potencial de risco de transmissão. No mês passado, os estudantes entraram no tradicional recesso de meio de julho.