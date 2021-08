Números da vacinação - Arquivo/Reprodução

Números da vacinaçãoArquivo/Reprodução

Publicado 06/08/2021 19:43 | Atualizado 06/08/2021 19:43

Guapimirim – Chegou a vez das pessoas a partir dos 25 anos sem comorbidades de se vacinarem contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, nesse sábado (7/8). A imunização ocorrerá das 8h às 11h, apenas na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro, e no drive-thru no bairro Cotia.

É necessário levar o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência no próprio nome ou do cônjuge.

Publicidade

Números da vacinação

Já tinham sido aplicadas 43.282 doses de vacinas até a última quinta-feira (5/8), sendo 30.911 em primeira dose e mais 12.371 em segunda dose.

Publicidade

Guapimirim registrou 178 óbitos e 5.533 casos confirmados da doença desde o início da pandemia no Brasil, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.