Fachada da Escola Municipal Fazenda Sernambetiba, em Guapimirim - Divulgação

Fachada da Escola Municipal Fazenda Sernambetiba, em GuapimirimDivulgação

Publicado 09/08/2021 23:07

Guapimirim – As aulas presenciais integrais na rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão previstas para retornar na próxima quarta-feira (11/8), de acordo com a Secretaria Municipal de Educação ao O Dia.

As atividades 100% presenciais deveriam ter voltado hoje (9), no entanto foram adiadas por pelo menos 48 horas, porque representantes da prefeitura se reuniram com a promotora de Justiça Cláudia Türner Pereira Duarte, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), para deliberarem sobre o tema, devido ao avanço da variante indiana Delta do coronavírus (Sars-CoV2) em cidades fluminenses. O retorno é tanto válido para escolas quanto creches.

Publicidade

Desde o passado dia 21 de junho, que a rede municipal de ensino passou a adotar o sistema híbrido (presencial e à distância) com algumas turmas e em algumas escolas. Durante uma semana, uma parte estudava presencialmente, enquanto que a outra, de casa. Na semana seguinte o sistema invertia.

Escolas e creches entraram em recesso no último dia 16 de julho. Preliminarmente, o retorno previsto seria no dia 2 de agosto. No entanto, a data deu início a uma semana de encontros pedagógicos a fim de preparar os educadores para o restante do ano letivo. E nessa segunda-feira (9), as aulas foram novamente adiadas para avaliar se o momento de retorno seria oportuno, devido ao avanço da nova cepa.

Publicidade

Guapimirim se mantém na bandeira amarela do Mapa de Risco de Covid-19 elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Isso significa que o risco de contágio é considerado baixo.

Ademais, entre os diferentes públicos-alvo da campanha de imunização, Guapimirim já vacinou 97% dos profissionais de educação. A meta era imunizar 738 trabalhadores desse segmento.

Publicidade

Nesse município de pouco mais de 61 mil habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já foram aplicadas um total de 44.967 doses de vacinas, sendo 32.315 em primeira dose e mais 12.652 em segunda dose. Isso até essa segunda-feira (9), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.