Publicado 09/08/2021 06:19

Guapimirim – Pessoas com 22 anos ou mais sem comorbidades poderão se vacinar contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (9/8), das 8h às 11h, nos seis postos destinados à campanha.

Locais de vacinação:

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto da Vila Olímpia.

* Posto do Vale das Pedrinhas

* Posto do Orindi (KM 11).

* Drive-Thru da Cotia.

Depois de manter por alguns dias seguidos a vacinação para públicos de determinadas faixas etárias, a campanha nessa cidade voltou ao ritmo acelerado. No último sábado (7/8), por exemplo, o público-alvo era de pessoas a partir dos 25 anos. Já nessa segunda-feira (9), 22 anos.

Isso significa que pessoas com 23, 24, 25 ou mais que não tenham se vacinado antes, podem se imunizar normalmente.

É preciso levar um documento com foto, Cartão do SUS e um comprovante de residência.