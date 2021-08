Nora de tarcísio e Gloria se pronuncia sobre saúde do casal - reprodução do instagram

Publicado 07/08/2021 20:30

Nora de Tarcísio Meira e Glória Menezes, Mocita Fagundes se pronunciou, pela primeira vez, sobre a internação dos atores veteranos, diagnosticados com Covid-19, neste sábado. Ela é casada com Tarcísio Filho, único herdeiro do casal de atores.



"Saiu na imprensa que Glória e Tarcisão estão internados com Covid. Infelizmente, não é fake news. É verdade. Estavam isolados e num descuido foram contaminados. Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho", escreveu Mocita em sua conta no Instagram.



Ela pediu orações para Tarcísio e Gloria. "Por enquanto, peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas. Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do Tarcísio Filho que — graças a Deus — testou negativo para Covid. Carinho e oração sempre fazem um bem danado", concluiu.

De acordo com informações da assessoria de imprensa dos artistas, Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nessa sexta-feira (6/8). Ele precisou ser intubado para reagir melhor ao tratamento. A mulher dele, a atriz Glória Menezes, 86 anos, também foi hospitalizada por causa da doença. Porém, o estado de saúde dela é menos preocupante. Até o momento, Glória recebe atendimento em um quarto particular.



