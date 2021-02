Karol Conká foi ignorada por Tiago Leifert no Jogo da Discórdia e a Web vibrou Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 07:42 | Atualizado 02/02/2021 08:06

Rio - A noite desta segunda-feira foi marcada pelo Jogo da Discórdia no "BBB 21". Na brincadeira proposta por Tiago Leifert, os participantes deveriam apontar duas pessoas que eles consideram "canceladores". Em sua apresentação, Tiago explicou - com ironia - que os canceladores são pessoas que tudo sabem e que o "céu se abre para que elas desçam" e possam passar seu conhecimento adiante.

fotogaleria

Publicidade

Ao final do jogo, Karol Conká queria se defender do que foi dito por Lucas Penteado, que a acusou de ser canceladora. Juliette, que teve oito votos como canceladora, também queria falar. Ao ver que Tiago Leifert ia deixar Juliette se pronunciar, Karol Conká questionou porque ela não podia falar. Tiago seguiu ignorando a rapper e disse: "Juliette". "Eu gostaria de falar uma coisa", insistiu Conká. Tiago fingiu não escutá-la mais uma vez. "Todo mundo pode falar menos eu", reclamou a cantora, que não gostou de ser cortada.

AAAAI AAAI >> dor

ver o Tiago Leifert ignorando a karol Conká >> prazer

Consegue distinguir?#BBB21 #redebbb #livezonapic.twitter.com/O1Gh39XG41 — Canal Acorda, Berenice! (@Acorda_Berenice) February 2, 2021

Publicidade

A Web, no entanto, vibrou. Os internautas têm demonstrado não estarem satisfeitos com as atitudes de Karol com Lucas. Após o "fora" de Tiago Leifert na cantora, os fãs comemoraram nas redes sociais.

OBRIGADO TIAGO LEIFERT!



Karol Conká é ignorada mais de três vezes por Tiago e fica indignada. #BBB21 pic.twitter.com/kxXpMhC0El — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 2, 2021