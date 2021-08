Sarah - Reprodução do Instagram

07/08/2021

Sarah Andrade está empenhada em conscientizar seus fãs sobre a vacina contra Covid-19 após recentes polêmicas nas redes sociais. A ex-BBB foi alvo de críticas nos últimos dias e até optou por abandonar o Twitter. "Acho que é de necessidade vir aqui falar com vocês. Vamos vacinar, salvar vidas”, declarou em seu Instagram Stories.

Essa não é a primeira vez que Sarah comenta sobre a vacina e se defende dos haters. No começo desta semana veio à tona que ela não tinha se vacinado mesmo com 30 anos de idade e, através das redes, explicou que sua mudança para São Paulo acabou interferindo.



Agora, a ex-BBB afirmou ter recebido a primeira dose do imunizante e reforçou aos seguidores a importância de se vacinar. “Acho que é de necessidade vir aqui falar com vocês, conscientizar essa audiência de mais de oito milhões que eu tenho aqui no Instagram”, começou.



Sarah, que no “BBB21” foi uma figura polêmica principalmente devido a falas controversas sobre a pandemia, citou a polêmica de sua vacinação. "Na última semana, surgiu em pauta o assunto vacinação envolvendo meu nome. Eu queria falar com vocês que vacina é muito importante, salva vidas. Eu já me vacinei na última semana, não vim falar aqui por medo mesmo, […] nos últimos dias algumas que eu vinha falar aqui o pessoal estava distorcendo algumas falas, preferi não expor. Mas, agora pensando um pouquinho mais no assunto, eu acho que é importante eu vir aqui e falar para vocês que vacinação é muito importante. Gente, vamos vacinar, salva vidas, a gente está cuidado não só da nossa, mas dos nossos familiares, amigos, quem a gente ama".





