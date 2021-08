Casos, óbitos e vacinação - Divulgação/Internet

Casos, óbitos e vacinaçãoDivulgação/Internet

Publicado 10/08/2021 06:29

Guapimirim – A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para pessoas com 22 anos ou mais sem comorbidades continua nessa terça-feira (10/8), das 8h às 11h.

A imunização ocorrerá em todos os seis postos destinados à campanha:

Publicidade

* Drive-Thru da Cotia.

* Posto do Orindi (KM 11).

* Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva, em Parada Modelo.

* Posto do Vale das Pedrinhas.

* Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro.

* Posto da Vila Olímpia.

A imunização para pessoas a partir dos 22 anos começou nessa segunda-feira (9) na cidade citada.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde pede que os pacientes levem um documento com foto, um comprovante de residência e o Cartão do SUS.

Casos, óbitos e vacinação

Publicidade

Guapimirim já registrou 5.553 casos da doença desde o início da pandemia em 2020 e 178.

Até essa segunda-feira (9), já tinham sido aplicadas um total de 44.967 doses de vacinas, sendo 32.315 em primeira dose e 12.652 em segunda dose.

Publicidade

São utilizados quatro imunizantes: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Este último é dose única, enquanto que os demais, duas doses.