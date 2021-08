Daniel Monteiro Furtado dos Santos, o Xiquito, e de seu irmão José Felipe Furtado dos Santos, o Galo - Divulgação

Publicado 11/08/2021 21:55 | Atualizado 11/08/2021 21:56

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz pedindo informações que levem às prisões de Daniel Monteiro Furtado dos Santos, o Xiquito, de 21 anos, e de seu irmão José Felipe Furtado dos Santos, o Galo, de 25 anos. Os dois são os principais suspeitos de matar Lucas Farias do Amaral, em setembro de 2020, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Eles são considerados foragidos da Justiça e, segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) são considerados de extrema periculosidade.



Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta no sofá da residência de sua avó, alvejada por disparo de arma de fogo na região da cabeça, quando estava sentada distraída no sofá jogando videogame. O crime teria como principal motivação a raiva de José Felipe pela vítima, por achar que ela o teria denunciado aos traficantes da localidade por praticar roubos de carro com seus comparsas e também por causa do relacionamento amoroso da vítima com a ex-namorada de seu irmão Daniel.



Após o crime os dois homens pularam o muro da casa, entrando em um veículo preto, seguindo em direção à Avenida Automóvel Clube, para local ignorado.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dois irmãos José Felipe e Daniel, nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).