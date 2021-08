Casa da Advocacia do Brasil, da OAB-RJ, no Complexo de Gericinó - Divulgação

Casa da Advocacia do Brasil, da OAB-RJ, no Complexo de GericinóDivulgação

Publicado 11/08/2021 20:38

Ri0 - Luciano Bandeira, presidente da OABRJ, marcou o Dia Nacional da Advocacia, nesta quarta-feira, com a inauguração da primeira Casa da Advocacia do Brasil dentro do Complexo de Gericinó, conhecido também como Complexo Penitenciário de Bangu. O local proporcionará estrutura para que advogados e advogadas possam exercer suas atividades com o respeito que merecem.



"É com muito orgulho que inauguramos esse espaço. Certamente esta é uma das conquistas que mais me orgulho na minha gestão. A Casa da Advocacia no Complexo Penitenciário de Bangu coroa nosso compromisso de dar visibilidade e dignidade ao colega criminalista que diariamente frequenta unidades prisionais e encontra estruturas precárias, por vezes até tendo suas prerrogativas violadas", reforça Luciano Bandeira.



Publicidade

O espaço foi construído em um local estratégico, onde centenas de advogados e advogadas passam diariamente. A Casa da Advocacia funciona em um grande stand climatizado montado na área externa dos presídios e oferece atendimento da Ordem, computadores para peticionamento eletrônico, um espaço de coworking, uma copa para os advogados e advogadas que passam o dia no Complexo e precisam fazer refeições, além de sanitários femininos e masculinos.



A Casa vai acolher uma das principais demandas da advocacia que atende clientes no Complexo Penitenciário de Bangu. Os advogados poderão usar os computadores para bater peças, peticionar, imprimir documentos e realizar qualquer outra ação, antes necessariamente feita fora daquele espaço por conta da impossibilidade de entrar no local com notebooks pessoais.

Publicidade

"A maior parte da advocacia criminal passa pelo Complexo de Bangu, ela não encontra hoje um local sequer adequado para fazer suas necessidades fisiológicas. Com essa sala e as reformas dos parlatórios nas unidades, advogados e advogadas terão melhores condições de trabalho", complementou Bandeira.