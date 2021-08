O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 22:08 | Atualizado 11/08/2021 22:10

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira, dois pinos de cocaína e quatro embalagens de crack estampadas com uma foto do atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Na embalagem, ao lado da fotografia do jogador, é possível ver a chamada "Gostosinho de 10". As drogas foram encontradas no bolso da bermuda de um homem no Morro do Castelo, em Itaperuna, Noroeste Fluminense. A identidade do suspeito não foi divulgada.



De acordo com a PM, militares do 29º BPM (Itaperuna) revistaram o homem de 45 anos durante um patrulhamento. Ele é conhecido na região por se envolver com drogas. O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna). O suspeito foi autuado por posse de drogas e deve responder ao processo em liberdade. Nos próximos dias, uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.