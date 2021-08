Procon faz ação em oito supermercados - Foto: Divulgação / Procon

Publicado 11/08/2021 20:48 | Atualizado 11/08/2021 20:49

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro descartou, nesta quarta-feira, 230 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Dos oito supermercados vistoriados durante a Operação Alimento Legal, sete tiveram o descarte de alimentos impróprios para o consumo.

Em Campo Grande, na Zona Oeste, os agentes constataram alimentos vencidos e sem informação sobre a data de validade e especificação na Rede Economia, no Prezunic, no Supermarket. Também foram encontrados no Guanabara de Santa Cruz e Duque de Caxias, no Prezunic e Rede Economia de São João de Meriti. No último, nas unidades de Campo Grande e de São João de Meriti, os agentes encontraram carne pré-moída, o que não é permitido por lei.

O Procon também encontrou casos de publicidade enganosa nos supermercados. Além disso, os fiscais do IPEM identificaram irregularidades na aferição da balança de um dos caixas do Prezunic de São João de Meriti.