Mãe presa após jogar filho recém-nascido em terreno baldio (Foto: Kiko Charret / Jornal O São Gonçalo)Kiko Charret / Jornal O São Gonçalo)

Publicado 11/08/2021 10:22 | Atualizado 11/08/2021 11:49

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante a mulher que deu a luz a um bebê e o jogou em um terreno baldio na Favela do Rato Molhado, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Maurilia de Carvalho Sousa foi encontrada cerca de duas horas após o crime, em uma casa que fica a cerca de 500 metros do local onde a criança foi encontrada morta, nesta terça-feira (10). O menino estava com os braços e pernas mutilados

A polícia suspeita que algumas partes do corpo foram comidas por animais que vivem abandonados na comunidade. Além de porcos, cachorros de rua e cavalos foram visto no terreno. No entanto, peritos não descartam que a própria mãe tenha mutilado o filho, mas apenas exames mais detalhados vão poder confirmar a suspeita.

Maurilia, a mãe, foi encontrada por policiais do 35º BPM (Itaboraí) e apresentada aos agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A mulher estava com marcas de sangue e foi submetida a exames. No hospital, foi identificado que ela tinha entrado em trabalho de parto recentemente.

Na delegacia, a moça optou por permanecer em silêncio, mas foi presa em flagrante.