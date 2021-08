Deputados fazem ato em defesa da Democracia da oposição na Câmara - Gabriel Paiva/Fotos Publicas

Deputados fazem ato em defesa da Democracia da oposição na CâmaraGabriel Paiva/Fotos Publicas

Publicado 11/08/2021 11:20

Rio - O plenário da Câmara dos Deputados votou, na última terça-feira (10), a Proposta de Emenda à Constituição 135/19, conhecida popularmente como a PEC do voto impresso, com um placar final de 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção , sendo que 19 deputados do Rio de Janeiro votaram a favor e 20, contra. O projeto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisaria de pelo menos 308 votos favoráveis para ser aprovado, mas foi rejeitado pelos parlamentares.