Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF) estão entre os deputados que votaram a favor da obrigatoriedade do voto impresso MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO/JC

Publicado 06/08/2021 10:28 | Atualizado 06/08/2021 11:01

Rio - Após a Proposta de Emenda à Constituição 135/19, que tornaria obrigatória a implementação do voto impresso no sistema eleitoral brasileiro, ser rejeitada pela Comissão da Câmara na noite da última quinta-feira, 5, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve a sua maior derrota política desde que assumiu o comando no Planalto. Saiba como cada partido e parlamentar votou o projeto.

Deputados que votaram a favor do voto impresso:

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Bia Kicis (PSL-DF)

Filipe Barros (PSL-PR)

Aroldo Martins (Republicanos-PR)

Marco Feliciano (Republicanos-SP)

Evair de Melo (PP-ES)

Guilherme Derrite (PP-SP)

Pinheirinho (PP-MG)

Paulo Martins (PSC-PR)

Paulo Bengtson (PTB-PA)

José Medeiros (Podemos-MT)

Deputados que votaram contra o voto impresso:

Kim Kataguiri (DEM-SP)

Geninho Zuliani (DEM-SP)

Rodrigo Maia (sem partido-RJ)

Valtenir Pereira (MDB-MT)

Raul Henry (MDB-PE)

Júnior Mano (PL-CE)

Marcio Alvino (PL-SP)

Edilazio Junior (PSD-MA)

Fábio Trad (PSD-MS)

Paulo Ganime (Novo-RJ)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Carlos Veras (PT-PE)

Odair Cunha (PT-MG)

Aliel Machado (PSB-PR)

Milton Coelho (PSB-PE)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Tereza Nelma (PSDB-AL)

Paulo Ramos (PDT-RJ)

Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Israel Batista (PV-DF)

Bosco Saraiva (Solidariedade-AM)

As lideranças partidárias também orientaram seus deputados da seguinte maneira:

Sem nenhuma orientação: PDT, PSC, Patriota e Maioria Voto liberado: Novo e Cidadania NÃO (contrário): PT, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, DEM, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV, Rede, Minoria e a Oposição SIM (favorável): PSL, PP, Republicanos, PTB, Podemos e o Governo