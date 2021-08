Deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 06/08/2021 10:29

Brasília - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), em publicação no Twitter, comentou sobre a derrota de Jair Bolsonaro na questão do voto impresso. Apesar da pressão e das ameaças do presidente da República, o voto impresso sofreu sua primeira grande derrota no Congresso nesta quinta-feira, 5.

O relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) para a volta da contagem manual do resultado das eleições e da impressão do comprovante de votação foi derrotado por 23 votos contrários e 11 favoráveis em comissão da Câmara dos Deputados.

"Derrotamos de forma acachapante o voto impresso na comissão e derrotaremos novamente se a proposta for levada ao Plenário. Mas vamos lutar para que isso não seja feito. O Congresso não pode servir de instrumento para a campanha golpista de Bolsonaro contra o sistema eleitoral", escreveu Freixo.