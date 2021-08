Cocaína foi embalada com uma nota falsa de Dólar impressa com a foto do traficante colombiano Pablo Escobar - Divulgação/PRF

Cocaína foi embalada com uma nota falsa de Dólar impressa com a foto do traficante colombiano Pablo EscobarDivulgação/PRF

Publicado 06/08/2021 08:43 | Atualizado 06/08/2021 09:08

Minas Gerais - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de maconha, crack e cocaína nesta quinta-feira, 5, em Patos de Minas. A cocaína, para se destacar, foi embalada com uma nota falsa de Dólar impressa com a foto do traficante colombiano Pablo Escobar.

Na ocasião, um homem de 39 anos foi detido. Ao todo, ele transportava sete quilos de maconha, um quilo de crack e um quilo de cocaína. A droga era transportada no interior de um automóvel. O condutor relatou aos policiais os entorpecentes eram de sua propriedade. Ele teria adquirido-os em Uberlândia e o destino seria a cidade de Botumirim, onde as drogas seriam comercializadas.

Segundo a PRF, a apreensão gerou prejuízo de R$ 205.178,80 para o tráfico de drogas e tanto o preso quanto a ocorrência foram encaminhados para a Polícia Civil de Patos de Minas.