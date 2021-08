Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lamentou o desfile, que disse ser uma "trágica coincidência" - Reprodução

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lamentou o desfile, que disse ser uma "trágica coincidência" Reprodução

Publicado 10/08/2021 09:34 | Atualizado 10/08/2021 09:48

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acompanhou na manhã desta terça-feira, 10, a passagem de um comboio de veículos militares pelo Palácio do Planalto para o recebimento de um convite. O desfile ocorre no mesmo dia em que está prevista para ocorrer a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso.

Durante o ato, estiveram presentes ao lado de Bolsonaro o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica, Exército e Marinha. O ato foi transmitido ao vivo no Facebook do presidente.

O motivo do ato foi a entrega de um convite para que o presidente assista a um exercício militar que ocorre todos os anos na cidade goiana de Formosa, no Entorno de Brasília. Apesar de o evento ser anual e o presidente da República ser sempre convidado, não é comum que seja organizado um desfile para tal.



No trajeto realizado, o comboio passou em frente ao Palácio do Planalto, que fica na Praça dos Três Poderes, junto com o Congresso Nacional e o STF.

Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lamentou o desfile, que disse ser uma "trágica coincidência" por ocorrer horas antes da votação da PEC do voto impresso.