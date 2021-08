Rede de farmácia tem grande circulação na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 11/08/2021 11:09 | Atualizado 11/08/2021 11:16

A Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) estourou duas farmácias em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, que estavam vendendo produtos desviados de uma carga milionária no terminal do aeroporto do Galeão na Ilha do Governador, nesta terça-feira (10).

O crime foi descoberto após um trabalho de investigação que contou com informações de inteligência e realização de diligências de campo. A ação detectou que produtos da empresa Glaxosmithkline teriam sido furtados no terminal de cargas do aeroporto do Galeão e foram receptados por uma rede de farmácias em Jacarepaguá.



Segundo a polícia, a audácia do grupo criminoso foi tanta que, mesmo ciente de que o produto não se encontrava oficialmente lançado no mercado nacional, os criminosos colocaram à venda em farmácias legais e de ampla circulação de pessoas.



Dois sócios do grupo de farmácias Mundial foram presos em flagrante e um gerente foi conduzido para prestar esclarecimentos. Eles foram autuados por receptação qualificada com pena máxima de 8 anos de reclusão e serão encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária.



A carga, cujas as caixas foram desviadas, era avaliada em quase R$ 1 milhão, sendo exclusivamente do produto Centrum-Pró Imunidade, cuja procura tem sido grande devido à pandemia de covid-19.



As investigações continuam para apurar os demais envolvidos no desvio e na cadeia de receptação dos produtos. A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510), garantindo que todas as informações são sigilosas.