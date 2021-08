Município do Rio afirma que doses são insuficientes para continuar a campanha de vacinação contra a covid-19 - Divulgação/Ascom

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) informou ter recebido 37.962 doses de vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, os imunizantes chegaram à Central de Distribuição do Município, em Jacarepaguá, às 10h17 desta quarta-feira, e foram distribuídos para as unidades de saúde da cidade. A quantidade não é suficiente para manter a campanha aos jovens de 24 anos que aguardam para receber a sua vacina, e por este motivo a prefeitura decidiu manter a suspensão. Ao DIA, Daniel Soranz informou que caso o governo federal entregue o restante dos imunizantes contidos no estoque, será possível retomar a campanha do segmento sábado.

Soranz informou ainda que o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar novos lotes da vacina hoje, mas não há confirmação a respeito da quantidade a ser enviada. “Seguimos aguardando a entrega dos imunizantes que estão em estoque. Assim a gente consegue retomar a campanha normalmente até o final da semana. Se o Ministério realizar as entregas que estão no estoque, a gente retoma tranquilamente até sábado, só que isso não foi feito ainda, foi enviado só uma parte. Hoje tem 11.2 milhões de doses no estoque e a gente está esperando dar a entrada delas no Rio”, disse.

Questionado pelo DIA sobre a quantidade de vacinas que seriam enviadas, o Ministério da Saúde não se manifestou. A demora no envio de doses acontece em meio ao aumento no número de casos e internações por covid-19. Nas últimas quatro semanas houve uma evolução de 151% dos casos confirmados do vírus, que conta nesta quarta (11) com 62 leitos para internação segundo o Censo Hospitalar, três livres e outros 57 reservados.

A taxa de ocupação operacional dos hospitais públicos no Rio está em 91%. Até segunda-feira o número era de 88%. Nas últimas 24 horas, a cidade também registrou 1916 infecções , 89 mortes e 209 casos graves por covid-19.

“É muito urgente que o ministério entregue essas doses. Estamos em pleno inverno e com uma nova variante. O nosso calendário é baseado na entrega da Pfizer, da Fiocruz e do Butantan, o envio das vacinas pelos fabricantes está acontecendo e a gente espera que essas doses cheguem o quanto antes para o Rio”, afirmou Soranz.

A imunização com a primeira dose segue restrita a adultos acima de 50 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas a partir de 18 anos. A segunda dose está mantida nos postos normalmente. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou pelo twitter a respeito da lentidão na entrega das vacinas.

Recebemos nessa manhã só 37.962 doses. Para vacinar Grupo de 24 anos precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de 2ª dose. Com isso, suspenderemos a vacinação da primeira dose de amanhã. Só lembrando: Rio com mts caso de Delta e estoque do ministério é 11.2mi de doses. — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 11, 2021

*Estagiário sob supervisão de Gustavo Ribeiro