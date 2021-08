Delegacia de Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro, 168ª DP - Divulgação Polícia Civil

Publicado 11/08/2021 09:27

Rio - Um homem está foragido, acusado de agredir a mulher e sequestrar o próprio enteado, de sete anos. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (9), no município de Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 35 anos agrediu a companheira com socos no rosto. A mulher chegou a ficar inconsciente. Após os atos de violência, ele saiu de casa levando o enteado e não disse para onde iria.

Por conta das agressões, a vitima, que tem 25 anos, dez a menos que o agressor, ficou hospitalizada, recebendo alta nesta terça-feira e registrou a ocorrência.

A Polícia Civil localizou o paradeiro da criança, que foi entregue pelo sequestrador para uma ex-mulher, em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio, cerca de 50 km de Rio Claro.

Ainda segundo a polícia, a mulher viajou para Rio Claro e devolveu a criança para a mãe. Para a polícia, disse que não sabia o que tinha acontecido e que o ex-marido chegou com a criança em sua casa e, após pedir o celular emprestado, fugiu.

Para os investigadores da 168ª DP (Rio Claro), o homem fugiu com a criança para intimidar a mulher e forçar que ela não fizesse a denúncia.

O casal está junto há cinco anos e, juntos, tem dois filhos biológicos. O menino de sete anos é fruto de um antigo relacionamento da mulher.



A Polícia Civil vai indiciar o homem por agressão à esposa e por crime de subtração de incapaz. Apesar de não ter participação direta no sequestro, a ex-esposa dele também vai responder pelo crime de subtração de incapaz.

O padrasto ainda não foi localizado pelos investigadores.