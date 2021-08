Rio registra forte ventania e queda de temperatura nesta quarta-feira - Luciano Belford / Agência O Dia

Rio registra forte ventania e queda de temperatura nesta quarta-feira

Publicado 11/08/2021 08:42 | Atualizado 11/08/2021 08:48

Rio - A passagem de uma frente fria pelo oceano, nesta quarta-feira, já começa influenciar as condições de tempo no Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), alguns pontos da cidade já registraram forte ventania nesta manhã. Ao longo do dia, haverá aumento de nebulosidade e há previsão de chuva fraca, isolada, à noite. As temperaturas também apresentarão declínio, com mínima de 15°C e máxima de 27°C.



Segundo o Alerta Rio, houve registro de rajada de vento forte na estação Forte de Copacabana (59,0km/h) e na estação Vidigal (57,5 km/h). Também teve rajada de vento moderado na estação Marambaia (40,7 km/h).

Na quinta e sexta-feira, o tempo seguirá instável e pode chover a qualquer hora do dia também em pontos isolados. As temperaturas continuarão estáveis e amenas, entre 26°C e 14°C. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para todo o município, cerca de 5 mm para cada um desses dois dias.

Na sábado, ainda há condições para chover fraco a qualquer momento, em pontos isolados. No domingo, o tempo voltará a ficar estável e sem previsão de chuva. As temperaturas seguirão estáveis, com máxima de 27°C.