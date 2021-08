Saúde atualiza cronograma de vacinação contra a Covid-19 - Foto: Divulgação

Saúde atualiza cronograma de vacinação contra a Covid-19Foto: Divulgação

Publicado 11/08/2021 06:54 | Atualizado 11/08/2021 07:16

Rio - O estado do Rio recebeu cerca de 100 mil doses de vacinas contra a covid-19 na madrugada desta quarta-feira. Mesmo com a chegada da nova remessa, a capital do Rio mantém a suspensão da aplicação da primeira dose para as pessoas de 24 anos. A segunda dose está mantida nos postos normalmente.

Nesta quarta, a capital faz apenas uma repescagem da primeira dose para cariocas de 50 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais. Dessas 100 mil doses, cerca de 38 mil ficarão no município.



Ainda não há informações se a Prefeitura do Rio vai retomar o calendário nesta quinta-feira. O Ministério da Saúde entregou ao Rio, ao todo, 3,5 mil doses de AstraZeneca e 94,7 mil doses de Pfizer.

"Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas pra hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas 10Mi de doses estão lá desde 04/08", disse Paes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a segunda dose é aplicada preferencialmente no mesmo posto que a primeira dose foi aplicada. Caso não haja a vacina do mesmo fabricante no ponto de vacinação, o profissional da saúde irá auxiliar e buscar o local mais próximo para a aplicação da dose. Soranz também informou que esta semana a busca ativa por pessoas que estão com o esquema vacinal atrasado não esta sendo realizada neste momento porque a pasta está priorizando a imunização dos jovens.