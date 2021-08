Boletim desta terça-feira (10) - Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.063.772 casos confirmados e 60.136 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.979 novos casos e 146 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,65%, a maior do país. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os casos confirmados de contaminação pela doença no município do Rio tiveram aumentos consecutivos nos últimos 31 dias , consequência da circulação da variante Delta.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 68.1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41.4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 38 pessoas e a de enfermaria, 53.



Rio já soma 180 mil pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19



De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a segunda dose é aplicada preferencialmente no mesmo posto que a primeira dose foi aplicada. Caso não haja a vacina do mesmo fabricante no ponto de vacinação, o profissional da saúde irá auxiliar e buscar o local mais próximo para a aplicação da dose. Soranz também informou que esta semana a busca ativa por pessoas que estão com o esquema vacinal atrasado não esta sendo realizada neste momento porque a pasta está priorizando a imunização dos jovens.