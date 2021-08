Império Serrano abre sua quadra para acolher pessoas em situação de rua - Divulgação

Publicado 10/08/2021 16:45

Rio - A escola de samba Império Serrano passou a ceder, na noite de segunda-feira (9), o espaço na sua quadra, em Madureira, Zona Norte do Rio, para a população em situação de rua se proteger do frio intenso. A quadra pode acolher até 12 pessoas para pernoite nos camarotes. As baianas da escola fazem o jantar e o café da manhã dos acolhidos. Eles também recebem o apoio de educadores da rede municipal de Assistência Social.



Os colchões, lençóis e cobertores, além de roupas de frio para as pessoas em situação de rua, estão sendo fornecidos pela Assistência Social, a partir de doações da população carioca. A Secretaria Municipal de Assistência Social já tinha criado mais 150 vagas nesse período rigoroso de inverno, incluindo as 30 vagas do NorteShopping , há uma semana. Desde então, até a manhã de hoje, 117 pessoas passaram a noite lá, e duas delas conseguiram emprego.

Um idoso de 57 anos, nas ruas há seis anos, foi contratado como auxiliar de serviços gerais numa empresa sediada na Zona Sul. Rogério Alexandre Moreira Valitch, 54 anos, nas ruas desde junho porque ficou desempregado, também conseguiu emprego como prestador de serviços de controlador de trânsito para o próprio NorteShopping.

"O Império Serrano Acolhedor é mais uma iniciativa da sociedade civil para ajudar nesse momento tão grave de frio na cidade, que não estamos acostumados, cariocas que somos. Estou muito feliz por essa colaboração na perspectiva de que isso é um trabalho coletivo. A Prefeitura sozinha não vai resolver um problema tão complexo, como é a população em situação de rua, disse a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro.

"O papel social é um dos pilares da administração do Império Serrano. Madureira, infelizmente, tem inúmeras pessoas em situação de rua e não poderíamos ficar sem fazer nada diante deste inverno tão rigoroso que estamos vivendo. Abrimos as portas para acolher essas pessoas durante a noite, dando o máximo de assistência possível e carinho. O Império é um amigo do bairro e sempre vai estar disposto a ajudar", declarou o presidente da escola, Sandro Avelar.