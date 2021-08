Arquivo - Na foto, comercio no Saara, Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Arquivo - Na foto, comercio no Saara, Centro do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/08/2021 14:22





O plano de retomada vigente prevê, no dia 2 de setembro, que estádios e locais fechados que recebem eventos poderão liberar metade da capacidade para o público vacinado com duas doses e com uso de máscaras. Em 17 de outubro a liberação subiria para 100%, e em 15 de novembro o uso de máscara só seria obrigatório em transporte público e estabelecimentos de saúde.



As três fases dependem de metas de vacinação a serem atingidas, o que pode não acontecer se o Ministério da Saúde não cumprir com os prazos de envio de vacinas.



Pelo Twitter, o Rio - O município do Rio não deve impor novas medidas restritivas para conter o avanço da variante Delta da covid-19 na capital fluminense, no entanto, as restrições atuais continuam em vigor e a prefeitura pode atender às recomendações do comitê científico para uma flexibilização mais conservadora.O plano de retomada vigente prevê, no dia 2 de setembro, que estádios e locais fechados que recebem eventos poderão liberar metade da capacidade para o público vacinado com duas doses e com uso de máscaras. Em 17 de outubro a liberação subiria para 100%, e em 15 de novembro o uso de máscara só seria obrigatório em transporte público e estabelecimentos de saúde.As três fases dependem de metas de vacinação a serem atingidas, o que pode não acontecer se o Ministério da Saúde não cumprir com os prazos de envio de vacinas.Pelo Twitter, o prefeito comentou as recomendações feitas pelo comitê científico na segunda-feira (9). “No final são eles a voz de comando aqui na Prefeitura do Rio. Vamos observando o cenário epidemiológico e o ritmo da vacinação e fazendo os ajustes necessários", disse.

O comitê elogiou os esforços da Secretaria Municipal de Saúde na logística da distribuição de doses, mas afirmou ver "com enorme preocupação o atraso de envio de vacinas pelo Ministério da Saúde comprometendo a imunização da população".

Publicidade

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que vai acatar as orientações do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 e que havendo mudanças no cenário epidemiológico, tais como aumento expressivo de casos, hospitalizações e óbitos, as restrições vigentes podem ser revistas.

Comitê recomenda reabertura por critério de vacinação

Publicidade

O comitê científico recomendou à prefeitura que o plano de reabertura da cidade deixe de estabelecer datas específicas e passe a adotar o critério de porcentagem de vacinação. A primeira etapa de flexibilização só aconteceria quando 50% da população estiver recebido as duas doses do imunizante. A segunda etapa com 65%, e a terceira com 75%.



Neste momento o município está com 37% dos cariocas adultos vacinados e 29% de toda a população da capital (considerando menores de idade).