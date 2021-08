Polícia estoura galpão usado para fabricação de balões na Taquara - Divulgação

Polícia estoura galpão usado para fabricação de balões na TaquaraDivulgação

Publicado 10/08/2021 22:15 | Atualizado 10/08/2021 22:17

Rio - Policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), através do programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, estouraram, nesta terça-feira, um galpão usado para fabricação de balões na Estrada Macembu, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

Segundo o Disque Denúncia, um homem foi detido e foram apreendidos 46 foguetinhos, 36 cangalhas de morteiros, 20 bombas malvinas, oito foguetes, 150 varetas, 20 quilos de papel fino, um saco de algodão e um maçarico, todos usados na fabricação de balões.

Publicidade

Todo o material foi recolhido e encaminhado, juntamente com o homem à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.



Programa Linha Verde

Publicidade

Desde o início do ano, o Linha Verde já recebeu 86 denúncias sobre soltura, fabricação, armazenamento de balões e grupos de baloeiros e, desde o mês de abril, está em vigor uma campanha denominada "Disque Balão", que tem como objetivo estimular a população a denunciar essa prática ilegal.

Para isso, o Linha Verde disponibiliza os telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177, além do aplicativo para celulares "Disque Denúncia RJ". Em todos os canais, o anonimato é garantido.