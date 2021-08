Prefeitura do Rio destrói 178 construções irregulares na Gardênia Azul - Foto: Divulgação /Secretaria de Conservação

Prefeitura do Rio destrói 178 construções irregulares na Gardênia AzulFoto: Divulgação /Secretaria de Conservação

Publicado 10/08/2021 21:23

Rio - A Prefeitura do Rio destruiu, nesta terça-feira, 178 construções irregulares destinadas ao comércio na Gardênia Azul, Zona Oeste. Na ação, os fiscais da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) apreenderam mais de 300 produtos. No total, funcionários da Light cortaram 175 ligações clandestinas de luz, enquanto a Cedae retirou 181 pontos de fornecimento de água que abasteciam as edificações.

"Combater as construções irregulares é uma prioridade da atual gestão da Prefeitura. Não podemos tolerar o que não respeita a legislação vigente e, em alguns casos, ainda oferece risco para a população. Conservar a cidade também é manter a ordem urbana", afirmou a secretária de Conservação, Anna Laura Secco.



O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, também esteve presente na ação. Ele prometeu que o poder público continuará atuando com rigor contra construções irregulares. “A Secretaria de Ordem Pública seguirá firme na fiscalização de construções e ocupações irregulares do espaço público, principalmente em áreas com influência de organizações criminosas. Não vamos tolerar que milicianos explorem áreas públicas para obterem vantagens em desfavor da população”, destacou.



Em junho, técnicos da COOPE emitiram notificações para os quiosques que foram demolidos. Os responsáveis recorreram à Justiça e conseguindo uma liminar que impedia a demolição, que foi revogada. As construções não tinham possibilidade de serem legalizadas já que foram feitas em áreas às margens de um canal.