Cristo Redentor receberá a cor vermelha, que remete ao rubi, pedra que simboliza a profissão - Banco de imagens

Cristo Redentor receberá a cor vermelha, que remete ao rubi, pedra que simboliza a profissãoBanco de imagens

Publicado 10/08/2021 20:34

Rio - O Cristo Redentor ficará iluminado de vermelho em homenagem ao Dia do Advogado. A mudança, que acontecerá nesta quarta-feira (11), das 20h às 21h, marca a criação, no ano de 1827, das duas primeiras faculdades de Direito do Brasil: a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco.



Iluminar o monumento de vermelho, assim como o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRJ) na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio, no dia 11 de agosto, já é uma tradição. A cor remete ao rubi, pedra que simboliza a profissão.

Publicidade

Para o presidente da seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Luciano Bandeira, "a advocacia é a voz da cidadania e está honrada pela homenagem representada pela iluminação do Cristo Redentor".

"Temos, no Brasil, excelentes profissionais, dedicados ao seu ofício e merecedores do reconhecimento de toda a sociedade por atuarem em defesa dos direitos dos cidadãos, em tantas situações do cotidiano que necessitam dessa intermediação, para que a justiça chegue até nós", destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

Publicidade

A criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil foi uma iniciativa do imperador D. Pedro I, que, após a proclamação da Independência, em 1822, e a promulgação da Constituição Federal de 1824, percebeu que faltavam brasileiros com o necessário conhecimento jurídico. Além de formar bacharéis, as duas primeiras faculdades foram responsáveis também pela formação de vários intelectuais, como Joaquim Nabuco, Pontes de Miranda, Sílvio Romero, Gonçalves Dias, entre outros.