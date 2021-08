Iniciativa foi criada para aproximar as forças policiais da população - Paulo Fernandes/ Operação Segurança Presente

Publicado 10/08/2021 19:25

Rio - Desde a inauguração da primeira base da Operação Segurança Presente, no bairro da Lapa, no Centro do Rio, em 2014, mais de 250 pessoas foram encontradas e mais de 202 mil atendimentos sociais foram realizados pelas assistentes sociais que atuam nas bases. A iniciativa foi criada para aproximar as forças policiais da população e, em apoio a Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), orienta familiares e busca pessoas desaparecidas.

As assistentes sociais do programa orientam os familiares de desaparecidos a fazerem um registro de ocorrência na delegacia para comunicar o fato. A informação permite que os conhecidos sejam contatados imediatamente quando alguém é encontrado. Além dessa orientação, os cartazes de desaparecidos são compartilhados entre os policiais das operações Segurança Presente e assistentes sociais, permitindo que ajudem na busca.

"A gente tenta fazer uma busca ativa, sem ultrapassar os limites do programa e sabendo que tem órgãos competentes que também fazem esse trabalho. Quando encontramos uma pessoa desaparecida, damos todo o auxílio necessário e vamos até a família desse desaparecido para promover o reencontro", contou a assistente social do Segurança Presente, Marilene Maciel.

Uma dessas pessoas encontradas recentemente pelo Segurança Presente foi Simone Franco, moradora do município de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo. A jovem estava no terminal das barcas da Praça XV, no Centro do Rio. Simone constava como desaparecida há duas semanas e sua família acreditava que estava em Presidente Prudente, município vizinho de onde moram.

"Quando a Simone desapareceu começou a angústia. Foi muito difícil, a gente ficou um tempo sem notícias dela, até que a dona Marilene entrou em contato com a nossa família avisando que a encontraram e a trariam para casa", relatou Janete Franco, irmã da Simone. Quando Simone foi identificada em situação vulnerável, a assistente social compareceu ao local para ajudar a jovem.

Ela foi encaminhada para assistência médica e, quando constatado a sua situação como desaparecida, a família foi contatada. "Na época eu estava um pouco perdida, quando eu comecei a conversar com a Marilene tive medo de falar que estava em situação de rua, mas eventualmente contei. Se não fosse por ela, não sei onde estaria hoje. Ela me ajudou muito", lembra Simone.

