6ª DP (Cidade Nova)Foto: Divulgação

Rio - O ex-prefeito do município Engenheiro Paulo de Frontin, na Região Centro Sul, Eduardo Ramos da Paixão foi preso, na tarde desta terça-feira, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele foi preso pelo crime de dispensa ilegal de licitação e deve cumprir quatro anos e dois meses de prisão.



Segundo as investigações da 6ª DP (Cidade Nova), em fevereiro de 2007, ele assinou um contrato de mais de R$ 90 mil para a realização de bailes da Carnaval no município. Entretanto, a negociação não foi feita por meio de licitação, como manda a lei. Ele foi prefeito do município entre os anos de 2005 a 2012.



Na época, a 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) instaurou um inquérito para investigar o caso, o que levou ao indiciamento de Eduardo Ramos da Paixão. Ele foi encaminhado para Administração Penitenciária e ficará à disposição da Justiça.

O DIA não conseguiu localizar a defesa de Eduard Ramos da Paixão. O espaço está aberto para eventuais manifestações.