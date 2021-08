Parque Garota de Ipanema na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 10/08/2021 17:23

Rio - O corpo de um homem, sem identificação até o momento, foi encontrado na manhã desta terça-feira, no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, na Zona Sul do Rio, com diversas lesões. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para apurar a denúncia de que uma pessoa estaria morta no local que é conhecido como ponto de consumo de drogas.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro para identificação. Diligências seguem em busca de testemunhas e outras informações que possam auxiliar a esclarecer o caso.