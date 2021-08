Rio de Janeiro (RJ),09.08.2021 - CIDADE/ MANIFESTACAO / RIO DE JANEIRO - Manifestação de estudantes na sede da prefeitura do Rio por passe livre. Foto: Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 10/08/2021 15:00 | Atualizado 10/08/2021 15:11

Rio - Estudantes seguem sem previsão de receber o passe livre na cidade do Rio, mesmo após a manifestação realizada no prédio da prefeitura, na Cidade Nova, nesta terça-feira. Os alunos de escolas e universidades ocuparam o local e se reuniram com o secretário de Juventude do município, Salvino Oliveira. Apesar disso, Ruan Vidal, presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro (Aerj) disse que ainda não há resolução do problema. Enquanto isso, Vidal diz que os movimentos estudantis seguirão organizando outros protestos até que haja um diálogo com a prefeitura e o benefício seja retomado.

"Demos um prazo para a prefeitura nos receber e garantir o bilhete único, caso contrário faremos outras manifestações maiores ainda! É pressão na prefeitura que mesmo após um ano e cinco meses não consegue devolver o bilhete único dos estudantes", disse Vidal, que irá aguardar até sexta-feira para organizar uma nova manifestação caso o problema não seja resolvido.

A Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico (Fenet), a União Estadual dos Estudantes (UEE), o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Unisuam e da Unirio também participaram do ato.

"Sem o passe livre os estudantes que precisam usar as 76 passagens no mês a R$ 4,05 acabam por pagar no mês R$ 307,80", explica Ruan.

Antônia Veloso, estudante de história da UFRJ avalia que alunos com menores rendas têm sido mais afetados pela pandemia e que sem o Bilhete Único Universitário se veem sem alternativas. "Em um cenário de crise econômica, os primeiros atingidos são os estudantes mais pobres, que trabalham, e o Eduardo Paes acha razoável não retomar o benefício. Tem gente abandonando a graduação porque as atividades práticas já voltaram e elas não conseguem ir pra universidade", explica a universitária.

Antônia explicou que o secretário de Juventude prometeu que o pedido será encaminhado ao prefeito Eduardo Paes. "O Salvino se comprometeu em fazer esforços para garantir nossa demanda. Queremos uma reunião com o Eduardo Paes até sexta-feira e estamos tentando trabalhar em cima disso porque, pelo que nos foi informado, só ele que pode dar o aval de liberar o passe", disse a estudante.

A Prefeitura do Rio informou que, neste momento, os subsídios para as empresas de ônibus foram descartados, assim como não é possível aumentar a tarifa para promover um equilíbrio do contrato.