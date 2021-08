Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro - Divulgação

Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro

Publicado 10/08/2021 21:40 | Atualizado 10/08/2021 23:19

Rio - Um funcionário da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, da Prefeitura do Rio, alegou ser funcionário "fantasma" da pasta. André José de Oliveira contou ao RJ2 que, desde que foi nomeado, por indicação do secretário Pedro Paulo, não tem função definida, não trabalho um único dia, mas recebe R$ 1,7 mil por mês.



Segundo a reportagem, André afirmou que sua principal função é ficar à disposição do deputado para fazer política para aliados na região do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. "Eu só vou na secretaria para bater o ponto. Eu sou lotado na secretaria, fui nomeado, mas não trabalho. Sou fantasma. Eu tive a última vez na sexta-feira (6) para assinar o ponto", contou o homem.



Ele foi nomeado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública no dia 7 de abril para atuar na Subsecretaria de Ações Territoriais da Secretaria Especial de Ação Comunitária. Só que André diz que não trabalha.



"Eu não faço nada, não tenho função. Mas o dinheiro está na minha conta. Eu recebo e fico à disposição do secretário Pedro Paulo. Ele que determinou minha nomeação na secretaria, e eu fico à disposição dele para fazer política na rua", disse André, que aparece em ato de campanha ao lado candidato a vereador Márcio Ribeiro (Democratas) e do deputado e futuro secretário de Fazenda.



Na denúncia ao RJ2, ele ainda contou que pediu para ser exonerado. "Eu já pedi para ser exonerado, inclusive estou nessa situação de fazer campanha para o deputado Pedro Paulo, mas ao longo do ano não faz nada. Só espero 2022. Só recebo dinheiro da Prefeitura e fico em casa", explicou.



André afirmou que trabalha com regularização de prédios construídos ilegalmente e, durante a campanha, trabalhou sem receber. Para provar, ele ainda gravou um diário mostrando os horários que deveria estar no serviço.



"Se o prefeito sabe, eu não sei, mas o Pedro Paulo sabe. Eu já falei para ele que quero ser exonerado. Inclusive a minha exoneração eles não aceitam", finalizou.

Procurada, a Secretaria Especial de Ação Comunitária informou que André José de Oliveira nunca foi funcionário fantasma. O servidor foi uma escolha da secretária especial de Ação Comunitária, Marli Peçanha, e trabalhava como assessor territorial voltado para favelas e comunidades. "Realizava visitas, participava de reuniões semanais de planejamento, com apresentação de relatórios, fazia articulações locais com líderes comunitários para atender demandas e levava serviços da Prefeitura à população, conforme comprovam imagens disponibilizadas e que mostram diferentes momentos de atuação".

A secretaria ressaltou ainda que a maior parte dos seus funcionários trabalha na rua, em ações diretas dentro de comunidades com o objetivo de atender com mais eficiência as demandas dos moradores locais. "André José de Oliveira vinha demonstrando insatisfação com sua função, teve seu pleito de aumento salarial negado e insistia em ser transferido para cargos superiores em outras secretarias, como a de Habitação, para trabalhar com regularização fundiária. Nenhuma das demandas do servidor foi atendida. Nesta terça-feira fomos surpreendidos por uma entrevista totalmente desconectada da realidade. Diante dos fatos, a prefeitura exonerou o servidor dos quadros e vai abrir uma sindicância para apurar o caso", disse a nota.