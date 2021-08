Incêndio atinge floresta na Tijuca - Foto: Reprodução / Twitter

Incêndio atinge floresta na TijucaFoto: Reprodução / Twitter

Publicado 10/08/2021 19:57 | Atualizado 10/08/2021 21:50

Rio - Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta terça-feira, a encosta do Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O 11º GBM (Vila Isabel) foi acionado às 16h45 para conter as chamas, que tomam a mata. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o incêndio acontece perto do Morro do Salgueiro. O acesso do Corpo de Bombeiros foi feito pela Rua dos Araújos, no mesmo bairro. A guarnição ainda está em combate ao incêndio no local.

Publicidade