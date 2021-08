Nova testemunha será ouvida para apurar o que aconteceu momentos antes da morte de MC Kevin - Reprodução

Nova testemunha será ouvida para apurar o que aconteceu momentos antes da morte de MC KevinReprodução

Publicado 03/08/2021 15:36

Leandro Gontijo de Siqueira Alves, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), vai chamar para depor o cantor português Fernando Dimmy Jr, 31 anos.

Rio - Diante de uma possível reviravolta no caso da morte de MC Kevin, no dia 16 de maio, em um hotel da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o delegado responsável pelo caso,, titular da, vai chamar para depor o cantor português31 anos. Ele contou, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, que o funkeiro teria sido induzido por Victor Elias Fontenelle, o MC VK, a fugir da esposa, Deolane Bezerra, pela varanda da suíte do hotel - o que resultou em sua morte

Bianca Dominguez, que estava no quarto junto com o funkeiro no dia que o artista caiu de uma altura de 18 metros, Além dele, a modelo, que estava no quarto junto com o funkeiro no dia que o artista caiu de uma altura de 18 metros, terá de prestar novo depoimento após se recordar de novos acontecimentos . A nova versão de Bianca coincide com a versão do cantor português.

"Estamos regravando e tentando fazer contato formal com ela e seu advogado", disse o delegado Leandro Gontijo ao DIA. Ele também confirmou que, "caso a declaração de Bianca imponha esta diligência, MC VK será chamado para confrontamento".

Hotel na Barra da Tijuca onde MC Kevin estava hospedado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Agora, o delegado da 16ª DP vai analisar as mensagens, fotos e vídeos extraídos do celular de Bianca para que a investigação avance. Além da quebra de sigilo telefônico da modelo, outros celulares estão tendo o conteúdo regrado, no entanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) não detalhou de quem seriam pois o caso ainda está em fase de inquérito. "As decisões são mantidas em segredo de justiça para manter a integridade das investigações", disse em nota.

Após a possível reviravolta nas investigações, em que inicialmente o laudo da perícia da Polícia Civil apontou que Kevin Nascimento morreu de forma acidental ao cair do quinto andar do Brisa Barra Hotel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, sem nenhum indício de brigas no quarto em que amigos do funkeiro estavam hospedados, a mãe do cantor, Valquíria Nascimento, se pronunciou nas redes sociais. Segundo ela, os amigos que estavam com MC Kevin no quarto de hotel mentiram em depoimento.

"Bando de filho da p*** mentiroso, todos estão mentindo. Meu filho foi uma vítima, ele era o único de coração puro. O resto tudo falso mentiroso. Mas Deus tudo vê e a justiça vai ser feita. Mataram ele, judas desgraçados, malditos, nada vai trazer ele de volta. Mas isso não vai ficar assim, a justiça de Deus está aí. Eu perdi o meu filho por pessoas malditas. Estão todos mentindo aí, isso sim, um joga para o outro, e na verdade todos são culpados. Desgraçados. Agora vou atrás de cada um e ninguém vai me impedir. Eu não tenho paz, agora vocês não vão mais ter paz. Eu também vou atrás de vocês, podem esperar. Malditos, isso não vai ficar assim, não", escreveu ela no seu perfil.



Versão de MC VK

A defesa do funkeiro não foi encontrada e o cantor não se pronunciou desde que o cantor português Fernando Dimmy Jr contou a sua versão dos fatos. No entanto, na época em que começou a ser apontado como influenciador no pulo do amigo, VK se defendeu

"Estou chegando aqui humildemente para quem não 'tacou pedra', para quem não julgou sem saber. E eu quero que todo mundo que nunca colou do nosso lado, do meu lado e do lado do Kevin, que não sabia do nosso dia, que não sabia do nosso vínculo, que não sabia como era nossa rotina, quero que todo mundo vai se fud*. Querendo dar pondo de vista sem saber como se passava a nossa rotina, a nossa vida… Nem sabe o que se passa, sabe nem o que a gente fez no nosso dia a dia, sabe nem quantas vezes a gente já sofreu… Poucas ideias para vocês. Minha única satisfação que eu tenho que dar é para família dele e para quem sabia quem era o Kevin de verdade. Porque quem sabia quem era Kevin de verdade sabia que a gente tinha um vínculo forte", começou ele.

"Leve em mente que não teve brincadeira, não empurrei ele, não tive como ajudar ele… Se tivesse como ajudar, eu ia me jogar no lugar dele… Não tinha nem como ajudar ele, não vi, eu não vi. Não quero nem saber o que vocês pensam. Minha satisfação é para a família dele. E vocês nem sabe o quanto eu estou sofrendo. Se a pessoa chora, vocês reclamam, se chora, está fingindo. Vocês são loucos da internet, vocês não sabem o que está no coração, não. Papo reto, a internet é suja", prosseguiu.

"Não vou ficar me vitimizando, entendeu? Eu tenho respeito pela família, porque eu mandei malzão de não ter chegado na família no dia, entendeu?. Fui pro hospital, do hospital, fui pra delegacia, da delegacia fiquei sabendo por terceiros que eu ia morrer. Eu não prejudiquei o moleque, não. O resumo é esse", finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes