Governo está investindo R$ 50 milhões na recuperação de conjuntos habitacionais.Divulgação

Publicado 02/08/2021 21:26 | Atualizado 02/08/2021 21:36

Os moradores dos conjuntos Tertuliano Potyguara e Santa Eugenia, em Nova Iguaçu receberam uma boa notícia nesta semana. O governo do estado está investindo em obras nas obras de reforma das duas unidades habitacionais, que ficam nos bairros Santa Eugenia e Centro. Além disso, há a possibilidade da construção de outras unidades habitacionais, conforme o programa de investimentos estadual, que contempla o total de R$ 50 milhões.

Deste total, R$ 40 milhões serão usados pela Cehab (Companhia Estadual de Habitação) para novas unidades e urbanização de áreas vulneráveis. Mais de R$ 10 milhões são destinados à Emop (Empresa de Obras Públicas) para a revitalização de oito condomínios das décadas de 60, 70 e 80. De acordo com o governador Claudio Castro, mais investimentos estão a caminho para a população de diversas regiões do estado.



- O combate à pobreza é uma das minhas principais preocupações, e o governo tem olhado para a população que mais precisa e que mais foi afetada pela pandemia da Covid-19. Estamos trabalhando em várias frentes. Além do programa Supera Rio, que garante auxílio emergencial para famílias que vivem na pobreza, investiremos em moradias dignas por meio da construção de novos imóveis e da revitalização de conjuntos habitacionais em todo o estado. A meta é, até 2022, impulsionar o desenvolvimento de todas as regiões fluminenses - explicou o governador Cláudio Castro.



Morador há 20 anos da Rua Adriana, no bairro Inconfidência, em Nova Iguaçu, o pintor Amauri da Conceição, de 58 anos, acredita que as obras de infraestrutura irão trazer mais progresso para o bairro onde vive.

- Acredito que vai representar um futuro econômico para o nosso bairro. Ter comércio na rua, transporte coletivo, uma vez que para pegar ônibus andamos quase dois quilômetros. Estou ansioso. Espero que antes de dezembro esteja tudo asfaltado e possamos fazer a festa de Natal na rua com todos os moradores, disse.