Indústria e fabricação de produtos metálicos são os que mais geraram vagas. - Divulgação/Firjan

Indústria e fabricação de produtos metálicos são os que mais geraram vagas.Divulgação/Firjan

Publicado 01/08/2021 11:27

O município de Nova Iguaçu gerou 498 novo postos de trabalho formais no mês de junho deste ano, um número maior do que no mês anterior. O levantamento foi realizado pela plataforma Retratos Regionais, da Firjan, que coloca a cidade entre as três que mais geraram emprego na Baixada Fluminense. Os segmentos que impulsionaram estes números foram, respectivamente, a indústria, a fabricação de produtos de minerais não metálicos e a construção civil.

Se for considerada apenas a análise específica da indústria da região, Nova Iguaçu pula para o primeiro lugar. Para o presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan, Rodrigo Santiago o crescimento apresentado nos últimos meses aponta para uma recuperação total dos postos de trabalhos perdidos na pandemia até o fim do ano.

Publicidade

“A indústria fluminense encerrou o semestre com as contratações em alta. Importante também destacar que já foram reabertas quase nove em cada dez vagas perdidas de março a junho de 2020. Considerando o ritmo de recuperação, é bastante provável que o estoque de trabalhadores industriais pré-pandemia seja recuperado nos próximos meses no estado”, afirmou.

Rodrigo acrescenta que o bom desempenho do mercado de trabalho da indústria fluminense está disseminado. Em junho, todas as regiões e 63 dos 92 municípios do estado apresentaram saldo positivo de contratações. No acumulado do ano, 70 cidades registraram saldo positivo, como, por exemplo, a Capital (+4.014) e Niterói (+1.289).

Publicidade

A indústria do estado do Rio abriu mais 2.455 novos postos de trabalho formais em junho, mais que o dobro do saldo observado em maio. No acumulado do ano, o saldo foi de 15.962 contratações. A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, mostra ainda que já foram reabertas 32 mil das 36,5 mil vagas da indústria fluminense fechadas de março a junho do ano passado, meses de maiores incertezas e restrições relacionadas à pandemia de Covid-19.